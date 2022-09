Clima, a Milano apre la mostra “Lessico e nuvole"



Alla presenza di Elena Eva Maria Grandi, Assessora all'Ambiente e Verde del Comune di Milano e Simone Dragone, Presidente di MM Spa, sabato 1 ottobre alle 14, presso la Centrale dell’Acqua di piazza Diocleziano 5, inaugura la mostra “Lessico e nuvole”, visitabile fino al 30 ottobre.

Nata dall’omonima guida realizzata dall’Università di Torino, l’esposizione si inserisce nel programma di eventi della Milano Green Week e vuole aiutare a comprendere i meccanismi del linguaggio che contribuiscono alla costruzione della crisi climatica nel nostro immaginario, esplorando le molteplici forme di comunicazione adottate per rappresentarla.

“Una mostra che è anche una sorta di guida, lessicale e per immagini, all’attuazione di scelte e di stili di vita sempre più consapevoli e sostenibili, necessari a contrastare i cambiamenti climatici e a mitigarne gli effetti”. - Commenta l’Assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi – “Un percorso espositivo che come una bussola conduce insegnanti, studenti, giornalisti, comunicatori, amministratori, decisori politici e chiunque voglia acquisire maggiore consapevolezza su temi così cruciali per il nostro futuro e di quello del nostro Pianeta”.

“Siamo molto lieti di ospitare nella Centrale dell’Acqua, museo d’impresa di MM, la mostra Lessico e Nuvole”. - Dichiara Simone Dragone, Presidente di MM - “La crisi climatica rappresenta una sfida epocale ed MM è impegnata quotidianamente, e da anni, nella transizione sostenibile della Città di Milano. L’impegno è su più fronti: acqua, efficienza energetica, mobilità. E anche divulgazione ed educazione ambientale, come dimostra questo importante allestimento che segna il proseguimento della collaborazione con l’Università di Torino”.

"Rappresentare il cambiamento climatico, riflettere su come viene comunicato, e stimolare curiosità, riflessioni e confronti. Questo la mostra si propone e ogni tappa del percorso che sta svolgendo in giro per l'Italia rappresenta un momento di stimolo e confronto sia con gli organizzatori sia con il pubblico che la visiterà, abitandola e facendola vivere per il breve ma intenso tempo della visita”. Afferma Egidio Dansero, Vice Rettore Vicario per la sostenibilità e la cooperazione allo sviluppo - Università degli Studi di Torino

“Lessico e nuvole” è costituita da 4 percorsi collegati. Il primo “Clima e crisi climatica” propone dati e informazioni sulla fenomenologia globale del climate change. A seguire, in sequenza, i percorsi “Linguaggio”, “Comunicazione” e “Percezione” che trattano del tema generale.

Sabato 1 ottobre ore 14, piazza Diocleziano 5, ingresso libero fino a esaurimento posti

Orari Centrale dell’Acqua: lunedì-domenica 10-13/14-19.30