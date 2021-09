Clima, anche Greta Thunberg a Milano contro il Pre-Cop26 summit

Greta Thunberg sarà l'1 ottobre a Milano per manifestare assieme al movimento dei Fridays for Future Italia. L'annuncio è giunto venerdì dalla portavoce Martina Comparelli, nel corso della manifestazione sul cambiamento climatico che si è snodata nelle strade del capoluogo lombardo. Alla pre-Cop26 a Milano- ha spiegato Comparelli -"non ci saremo, nessuno di noi entrera'. I Fff Italia sono stati totalmente ignorati da questo governo; ma ci faremo sentire da fuori: il primo ottobre faremo un grande sciopero con Greta a Milano. Le nostre proposte ci sono da tempo - conclude - sono contenute nel documento 'Ritorno al futuro',un Piano per ripartire".

Nell’ambito della conferenza COP26 sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, Milano ospiterà infatti il Pre-COP Summit, la riunione ministeriale di 40 paesi che si tiene tradizionalmente circa un mese prima della COP vera e propria, e che ha come obiettivo quello di offrire a stati, organizzazioni internazionali e ONG la possibilità di avere un confronto informale sugli aspetti politici chiave della prossimo summit mondiale sul clima, in programma all'inizio di novembre a Glasgow.

La Pre-COP26 che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre, sarà anticipata - dal 28 al 30 settembre - da Youth4Climate, evento che porterà nella capitale lombarda 400 giovani esponenti dei movimenti giovanili provenienti da tutti i 197 paesi del mondo che hanno firmato la Convenzione ONU sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) per partecipare a gruppi di lavoro con altre e altri giovani climattivisti e sviluppare proposte concrete per la decarbonizzazione dell’economia che saranno discusse coi ministri presenti alla Pre-COP26. Il 30 settembre si terrà il confronto clou tra giovani delegati e ministri partecipanti.

Ma, come spiegato dai portavoce milanesi, il movimento di Greta Thunberg assume una posizione critica rispetto al doppio appuntamento. E venerdì 1 ottobre farà sentire la propria voce portando a Milano con la presenza della leader stessa del movimento.