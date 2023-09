Clooney lascia la Villa sul lago di Como: in cerca di privacy in Provenza

George Clooney lascia Villa Oleandra e Laglio, il suo storico buen retiro sulla sponda comasca del Lario. A confermarlo è Yasemin Baysal, titolare di Engel & Volkers Lago di Como (agenzia immobiliare specializzata in immobili di lusso), che ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, riportata da Repubblica: “Le voci giravano anche negli anni passati, ma questa volta è vero – ha detto, spiegando inoltre che è un’agenzia milanese a occuparsi della vendita – Siccome noi abbiamo una clientela di un certo tipo, qualcuno ci ha già chiamato. In particolare, un cliente è molto interessato: abbiamo avviato tutti i controlli del caso prima di presentare un’eventuale offerta”.

George Clooney, il valore della Villa sul lago di Como

La Villa sarebbe in vendita al costo di 100 milioni di euro. Secondo alcuni, però, la residenza avrebbe una valutazione di mercato intorno ai 60/70 milioni. Per l'attore si tratterebbe comunque di un'ottima plusvalenza: la villa era stata acquistata a una cifra compresa tra gli otto e i dieci milioni.

George Clooney cerca riservatezza in Provenza

Secondo l'ex sindaco di Laglio, Roberto Pozzi - sentito da Repubblica - Clooney lascierebbe la villa per questioni di riservatezza. Non tanto per Amal quanto per i gemelli Ella e Alexander, nati nel 2017.