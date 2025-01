Clusone, il titolare di un’azienda di pavimentazioni muore cadendo da sei metri

Una tragedia sul lavoro si è consumata questa mattina a Clusone, nella parte bassa della cittadina. Roberto Zanoletti, titolare di un’azienda specializzata in pavimentazioni esterne, ha perso la vita in un incidente avvenuto nella sede della sua ditta, la Zanoletti Selciatori, situata in via Albricci, una traversa di via Sant’Alessandro.

La dinamica dell’incidente sul lavoro a Clusone

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11 il 56enne sarebbe salito sulle benne di un muletto per raggiungere una parte del muro che intendeva pulire. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di circa sei metri. La caduta si è rivelata purtroppo fatale.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Sul posto sono giunti in codice rosso un’automedica e un’ambulanza del Corpo Volontari Presolana. Nonostante il rapido intervento, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. L’incidente assume un aspetto ancora più tragico poiché Roberto Zanoletti aveva festeggiato il suo 56esimo compleanno appena ieri.

A seguire gli accertamenti sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone e i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Bergamo. Saranno loro a fare luce sulle cause dell'incidente.

