Cocaina e droghe in hotel, arrestato 26enne

Nella sua stanza in un hotel nascondeva un vasto campionario di droga: cocaina, sostanze stupefacenti sintetiche e sostanza da taglio.

Il comportamento strano dell'uomo è stato notato dal personale dell'hotel Losanna, in via Piero della Francesca, a Milano, che ha avvertito gli agenti della Questura. I poliziotti hanno perquisito la camera, in quel momento vuota, e poi arrestato un 26enne italiano, incensurato, che era giunto nella struttura il giorno prima.

In camera, i poliziotti hanno trovato 382 grammi di cocaina, 35 di lsd (anche in francobolli), nove grammi di Mdpv e altri 260 grammi di droghe sintetiche, divisi in bustine in una valigetta. Nel frigorifero anche un chilo di sostanza da taglio e flaconi di etanolo e acetone. Il 26enne è stato rintracciato e arrestato poco dopo, mentre stava rientrva in albergo. Evidentemente alterato, ha subito ammesso che la droga era sua .