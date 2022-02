Cocaina, il delivery fa impennare il consumo tra i giovani di Milano

E' in crescita in modo preoccupante il consumo di cocaina tra i giovani di Milano. Complice anche il nuovo trend della vendita di sostanze stupefacenti, paradossalmente effetto del lockdown. Ora più di prima i clienti preferiscono affidarsi al "delivery". Una volta si sarebbe detto: consegna a domicilio. Con il pusher che si prende carico di registrare l'ordine su cellulare e portare la cocaina direttamente a casa del cliente. Un sistema più discreto che se da un lato "svuota" le tradizionali piazze dello spaccio, dall'altro rende la compravendita ed il consumo ancora più invisibili e difficili da tracciare.

Droga a Milano, l'Asst Santi Paolo e Carlo: "A gennaio 98 nuovi pazienti"

Ha raccolto qualche interessante numero a riguardo Simona Romanò per Leggo, rilanciando l'allarme del direttore del Dipartimento interaziendale prestazioni erogate in area dipendenze dell’Asst Santi Paolo e Carlo Riccardo Gatti. Il quale ha spiegato come nel solo mese di gennaio gli sportelli hanno accolto 98 nuovi pazienti: 87 maschi e 11 femmine. In buona parte dai 18 ai 24 anni, a seguire dai 25 ai 34. Numeri che le previsioni immaginano al rialzo. Nella fascia 18-24 anni "ci sono più persone che hanno sia problemi di salute legati all’abuso di droga sia problemi con la giustizia connessi a reati di consumo o spaccio".

Cocaina a Milano, è diventato un mass market

Sono complessivamente 4mila i pazienti in carico ad oggi. Circa il 40% sono dipendenti da cocaina, ma il 28% (1.166 persone) è composto da tossicodipendenti da eroina. Seguono 596 soggetti con problemi di alcolismo. Sono invece 802 i soggetti con ludopatia. A crescere sono in particolare i dati relativi al consumo di droghe. Non solo per i nuovi sistemi di delivery, ma anche per il crollo dei prezzi che ha reso quello della cocaina un vero e proprio mass market, alla portata di moltissimi