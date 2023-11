“Codice Rosso – I diritti delle vittime”: esperti a convegno con le scuole

“Codice Rosso – I diritti delle vittime. Formare per prevenire”: esperti a convegno con le scuole

“Codice Rosso - I diritti delle vittime. Formare per prevenire”: se ne discute venerdì 17 novembre al convegno organizzato all’Auditorium Testori, in Piazza Città di Lombardia, dalle ore 10 alle 13, da Regione Lombardia in collaborazione con l’associazione “Senza Veli Sulla Lingua”.

Il convegno, aperto al pubblico, è dedicato alle scuole superiori lombarde che saranno parte attiva e protagoniste del dibattito, in presenza e in streaming. “Iniziative come queste sono importanti per sensibilizzare le nuove generazioni e promuovere una cultura del rispetto delle donne e dell’altro più in generale – afferma Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile di Regione Lombardia, promotore dell’evento -. Il fenomeno della violenza sulle donne, oltre ai più drammatici fatti di cronaca, comprende anche tanti piccoli episodi che vengono subiti in silenzio, tra le mura domestiche. È fondamentale, quindi, che accanto all’aspetto repressivo verso chi commette simili reati, si insista sulla diffusione di una cultura del rispetto e del senso civico a cominciare dalla più tenera età”.

La violenza coinvolge sempre di più i giovani

“La violenza coinvolge sempre di più i giovani, e noi siamo un’associazione che si occupa da 10 anni di violenza sulle donne e anche di genere – commenta la Presidente dell’Associazione SVSL Ebla Ahmed -. Le violenze si insinuano già dai banchi di scuola, sotto gli occhi di professori, studenti e famiglie. Un fenomeno purtroppo in costante crescita che vede l’associazione impegnata in prima linea e in sinergia con le istituzioni a fianco ai giovani attraverso corsi di formazione mirati, diretti, con professionisti che sanno essere testimoni di vite e trasmettere le giuste informazioni per informare e prevenire”.

Relatrice d’apertura del convegno la Dottoressa Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense. A seguire interverranno l’avvocato penalista e vittimologa forense Alessia Sorgato, la counselor Annalisa Cantù e la giornalista e vicepresidente dell’Associazione SVSL Patrizia Scotto di Santolo.

Nel convegno saranno presentati esempi pratici, testimonianze e contributi che punteranno a informare il pubblico per contrastare in modo pratico ogni forma di violenza e prevenirla già in età adolescenziale. Il convegno di venerdì è il secondo di una rassegna di sei incontri che affrontano tematiche di attualità. Il primo dibattito, dedicato al bullismo, si è svolto il 16 ottobre e ha coinvolto oltre duemila studenti.

Modera l’evento Sonia Bedeschi, giornalista e inviata tv.

L’evento potrà essere seguito anche in streaming al seguente link: https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/13651