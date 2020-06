Codogno, negativo il caso sospetto Covid dopo la riapertura Pronto soccorso

A quanto apprende l'Adnkronos, è negativo al coronavirus Sars-Cov-2 il tampone del paziente sospetto Covid arrivato in pronto soccorso dell'ospedale di CODOGNO, che ha riaperto questa mattina dopo la chiusura del 21 febbraio scorso, quando fu diagnosticato il primo caso italiano, quello del cosiddetto paziente 1, Mattia.



Il paziente sospetto Covid era stato instradato su un percorso dedicato che lo isola dagli altri malati. In tutto fino ad ora sono sette i cittadini che si sono recati al pronto soccorso di Codogno dalla riapertura di questa mattina per varie problematiche, ma non Covid.

Riaperto ufficialmente il pronto soccorso dell'ospedale di Codogno, chiuso dalla notte tra il 20 e il 21 febbraio scorso, dopo l' accertamento del primo caso di Coronavirus in Italia, quello di Mattia.



Alla riapertura presenti oltre ai vertici della Asst di Lodi e ai dirigenti medici, anche Francesco Passerini, il sindaco del comune del Lodigiano, uno dei 10 compresi nella prima zona rossa, tra i simboli della lotta al Covid-19.