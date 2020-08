Cognomi, Hu supera anche Rossi: cambio nella classifica femminile



I genitori milanesi restano fedeli ai nomi piu' tradizionali anche nel primo semestre del 2020. Come accade stabilmente dal 2015, per molti dei nuovi piccoli residenti la scelta dei nomi e' ricaduta su Leonardo, Sofia e Giulia. Tra i cognomi piu' diffusi, invece, c'e' una novita': Hu supera l'italianissimo Rossi anche nella classifica femminile. Lo rende noto il Comune di Milano. Tra i 4.856 nati dal 1° gennaio al 30 giugno spiccano 213 Leonardo, 108 Sofia e 106 Giulia. Seguono Tommaso (153), Riccardo (123), Alessandro (122) e Lorenzo (120) per i maschietti, Ginevra (90), Alice (84) e Camilla e Beatrice per le femminucce (79). Anche le mamme e i papa' stranieri preferiscono il nome Leonardo (58), che l'anno scorso era solo al 4° posto, molto dietro Mohamed (34), che quest'anno ha ceduto la prima posizione. Seguono Tommaso (28), Alessandro (25), Lorenzo (24). Tra le scelte per le bambine trionfa Sofia (28), davanti a Maria (21), Aurora (21), Ginevra (19), Sara, Giulia e Alice (18).



Amati anche i nomi legati alla mitologia come Ettore (33), Enea (44) e Diana (31) e nomi biblici, come Noah (32), Samuele (48), Davide (44 bimbi italiani e 19 stranieri) e Rebecca (43), fino ai nomi piu' tradizionali come Francesco (75 italiani e 16 stranieri), Anna (64 italiani e 17 stranieri), Maria (35 italiani e 21 stranieri), Marco (48) e Matteo (66 italiani e 20 stranieri). Anche quest'anno per i piccoli e per le loro famiglie torna il progetto di welfare "Benvenuti nella casa delle coccole": a qualche settimana dalla nascita i genitori riceveranno una lettera di benvenuto dal Comune di Milano con le istruzioni per ritirare gratuitamente in una delle 90 sedi di LloydsFarmacia il pacco dono che contiene prodotti per la salute e il benessere dei bimbi e dei genitori.