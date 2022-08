Colata anomala di alluminio: incendio in uno stabile del Milanese

Un incendio e' divampato nello stabilimento della Novelis a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. A scatenare il rogo intorno alle 21.45 di domenica 7 agosto una colata anomala di alluminio fuoriuscita da un alto forno. Sul posto sono state inviate dieci squadre dei Vigili del fuoco di Milano al lavoro per domare le fiamme. Non risultano esserci feriti. Presente anche personale del nucleo Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico) per sincerarsi che i colleghi operino in situazione di sicurezza.