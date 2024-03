Coldiretti, 8 marzo: in Lombardia non solo mimose, anche rose e primule

Coldiretti, attraverso un'analisi tra i florovivaisti associati, ha rivelato che in Lombardia la tradizione dell'8 marzo non si limita più solo alle mimose, c'è anche chi opta per scelte meno convenzionali. Sebbene la mimosa rimanga la preferita nella stragrande maggioranza dei casi c'è anche una minoranza che predilige "variazioni sul tema": dalle rose alle primule, dalle calle alle margherite, dagli anemoni ai primi tulipani fino a viole e girasoli. Se in generale - prosegue la Coldiretti Lombardia - si cerca di rimanere sulle tonalità del giallo, per le rose il colore preferito è il rosso, mentre per gli anemoni si scelgono diverse colorazioni.

1,5 milioni di chili di mimose per la Giornata internazionale della donna

Secondo una rilevazione on line della Coldiretti oltre quattro italiani su 10 (44%) regaleranno una mimosa o un fiore in occasione dell'8 marzo, con una netta maggioranza rispetto a quanti preferiranno dolci o cioccolatini (14%), mentre un 42% non donerà nulla. Complessivamente - spiega la Coldiretti - sono circa 1,5 milioni di chili le mimose, l'equivalente di 15 milioni di mazzetti da 100 grammi l'uno, che saranno destinate in Italia al mercato interno in occasione della festa che ricorda la forza e il ruolo femminile nel mondo. Coldiretti sottolinea che i prezzi vanno dai 5 ai 10 euro per i rametti più piccoli, per salire fino ai 20 euro e oltre per i mazzi più grandi o per le piante in vaso.