Coldiretti Lombardia: "Una boccata d'ossigeno per le semine"

"L'arrivo delle precipitazioni di queste ore è importante per le campagne lombarde a secco dove sono in corso le semine di primavera del mais, ma rappresenta una boccata d'ossigeno anche per i trapianti di pomodoro, l'erba medica, le coltivazioni autunnali come frumento e orzo, e per i terreni da seminare a riso e soia". E' quanto afferma la Coldiretti Lombardia in relazione all'arrivo dell'ultima perturbazione sulla regione, con abbassamento delle temperature.

Un colpo di coda dell'inverno, che dal punto di vista climatologico ha fatto segnare a livello italiano una temperatura superiore di 1,21 gradi la media storica ma l'anomalia e' addirittura di 1,38 gradi in piu' al Nord sulla base delle elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr che rileva le temperature in Italia dal 1800.