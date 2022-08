Coldplay a Milano, aggiunta nuova data

I Coldplay hanno aggiunto una nuova data milanese al loro tour. Dopo i due concerti già annunciati per il 25 e il 26 giugno, con i biglietti letteralmente andati a ruba, nelle scorse ore Chris Martin e soci hanno annunciato che saranno a San Siro anche il 28 giugno con il loro Music of the spheres world tour.

"Grazie all'incredibile interesse per gli show europei del 2023, sono state aggiunte nuove date per Barcellone, Napoli, Milano e Amsterdam", ha scritto su Instagram la band britannica.

I biglietti per il nuovo concerto dei Coldplay del 28 giugno a Milano saranno in vendita dalle 10 di oggi, giovedì 25 agosto, quando aprirà la vendita libera anche per le altre due date, sempre sui siti di Livenation e Ticketone.

Questi i prezzi dei biglietti:

Primo Settore Numerato: 172,50 euroSecondo Settore Numerato: 143,75 euroTerzo Settore Numerato: 109,25 euroPrato: 109,25 euroQuarto Settore Numerato: 92,00 euroQuinto Settore Numerato: 74,75 euroSesto Settore Numerato: 57,50 euro