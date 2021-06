Collaborazione Di Montigny-Sala? Ecco l'ultimo sondaggio del centrodestra

Nuovo sondaggio Eumetra: protagonisti Giuseppe Sala e Oscar di Montigny. Alla domanda se i milanesi conoscevano Oscar di Montigny, nome che era circolato come candidato del centrodestra che poi si è ritirato dalla corsa, il campione intervistato ha risposto in una prima rilevazione SI al 37%, percentuale salita al 54% nella seconda rilevazione. Cresce dunque la popolarità del manager e anche il suo gradimento. Tant'è vero che alla domanda "se dopo le elezioni Giuseppe Sala chiedesse a Oscar di Montigny di collaborare al Comune per il bene di Milano", il 41% degli intervistati vedrebbe la cosa con favore, contro il 30% che invece la vedrebbe a sfavore. Che l'asse Sala-Di Montigny sia davvero uno scenario possibile?

SCARICA QUI IL SONDAGGIO EUMETRA COMPLETO