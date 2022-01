Colle, colpo di scena in Lombardia: il M5S mette nel sacco il Pd

Colpo di scena in Lombardia, il M5S mette nel sacco il Pd

Sarà Dario Violi il delegato dell'opposizione in Lombardia a Roma. Con un colpo di scena, come può riferire Affaritaliani.it, il leader storico del Movimento 5 Stelle lombardo è riuscito ad ottenere i voti della maggioranza e sarà quindi il terzo rappresentante che sceglierà il prossimo inquilino del Colle, insieme al presidente della giunta regionale Attilio Fontana e al presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi. Il caso farà discutere moltissimo, anche in vista delle prossime regionali. Il Pd aveva infatti schierato Fabio Pizzul, capogruppo, che però è stato votato solo dai 17 della minoranza, con il Pd compatto, il voto di Azione e tre della Lega. Viceversa Violi è stato votato da tutti gli altri. Il malumore dei Dem è alle stelle mentre il Movimento 5 Stelle lombardo ha dato grande prova di sapersi muovere nei meandri delle dinamiche consigliari.

