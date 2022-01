Colle, ecco il terzo delegato: Fontana, Fermi e il dem Fabio Pizzul. Inside

Chi saranno i delegati lombardi per l'elezione del Presidente della Repubblica?

La sfida per il Colle sta per cominciare. Dalla Lombardia arriveranno tre delegati. Il primo è ovviamente il presidente della giunta regionale lombarda Attilio Fontana. Il secondo delegato dovrebbe essere il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, sul quale però c'è un po' di polemica da parte di Forza Italia. Tradizionalmente infatti il presidente del consiglio è sempre stato del colore opposto rispetto al presidente della Giunta (ai tempi di Formigoni un leghista, ai tempi di Maroni un moderato), ma con il passaggio di Fermi alla Lega in questo caso ci si trova di fronte a un monocolore. Questo tuttavia non impedirà a Fermi di andare a Roma.

La vera incognita era il centrosinistra, ma secondo quanto apprende Affaritaliani.it Milano sarà Fabio Pizzul il nome che vincerà il derby tra Pd e Movimento 5 Stelle. Il capogruppo, nonché uno dei veterani del consiglio, dovrebbe andare a sedersi a Roma per le votazioni più decisive degli ultimi anni, superando - guardando la matematica dei numeri - una possibile candidatura del pentastellato Dario Violi.

