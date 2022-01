Colle, Fontana lancia Letizia Moratti: ”Se non c’è il Cav, bene la mia vice"

Fontana: Berlusconi primo nome, ma anche Moratti ottima candidata

Per il Quirinale "il nome per il centrodestra è sicuramente Berlusconi": così il presidente della Regione Attilio Fontana che sarà a Roma come grande elettore per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quanto al nome di Letizia Moratti, vice presidente della Regione, Fontana, interpellato a margine del Consiglio regionale, ha commentato: "Ho sempre detto - riporta Mianews - che nel momento in cui non dovesse essere il presidente Berlusconi il candidato che è sicuramente la prima opzione per il centrodestra, io credo che la vice presidente Moratti sia un ottimo candidato ha anche in più il vantaggio di poter presentare una novità perché sarebbe la prima donna eletta come Presidente della Repubblica, oltre alle indubbie capacità che ha dimostrato nella sua storia".

Fontana: "Draghi deve lavorare per il Paese"

"Su come andrà tutto ancora 'sulle ginocchia di Giove', mi sembra che ci stiano ancora lavorando, si stanno ancora incontrando i leader dei partiti, spero si possa trovare una soluzione in modo di arrivare a una rapida nomina del nuovo Presidente della Repubblica", ha poi aggiunto Fontana. Sulle chance di Berlusconi ha invece detto: "Spero che possa essere lui il nuovo Presidente, vedremo. Le elezioni sono una cosa imponderabile". Quanto infine a Mario Draghi il governatore, interpellato dai giornalisti ha affermato. "Io ho sempre sostenuto una cosa, che continuo a sostenere: io credo che debba lavorare per il Paese Italia perché sicuramente è un valore aggiunto, poi sulle modalità sono questioni di carattere più squisitamente politico che deciderà chi dovrà decidere".

Fermi: grande orgoglio per Berlusconi o Moratti al Quirinale

"Il presidente Berlusconi mi pare che al momento sia l'indicazione del centrodestra e spero che possa farcela. Letizia Moratti mi pare che abbia fatto un passo indietro. Qualora non ci fosse Berlusconi è chiaro che Moratti, anche come prima donna Presidente della Repubblica, lombarda così come Berlusconi, sarebbe un grande orgoglio": così il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi (Lega) eletto dal Pirellone fra i tre delegati lombardi che andranno a Roma per l'elezione del Capo dello Stato, rispondendo ai giornalisti in merito ai nomi del centrodestra per il Quirinale."Sono pronto per questa elezione, per me è la prima volta. Speriamo che non vada come quella di Leone, anche perché con una votazione al giorno non sarebbe una trasferta, ma un soggiorno", ha poi scherzato Fermi, come riportato da Mianews.