Colle, Moratti: "Silvio unico nome Cdx. Confermata l'anticipazione di Affari

"Credo che per il centrodestra l'unico candidato sia il presidente Berlusconi" : lo ha detto Letizia Moratti, vice presidente della Regione e assessore al Welfare in merito al nome per il prossimo Capo dello Stato dopo che è circolata l'ipotesi che possa essere invece il suo il profilo su cui potrebbe puntare la coalizione. Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, invece, Letizia Moratti non intende dare la propria disponibilità

Moratti: "Con la Meloni abbiamo parlato di sanità e Lombardia"

In merito all'incontro avuto i giorni scorsi con la leader di Fdi, Giorgia Meloni, Moratti ha chiarito: "Io mi occupo di sanità in Regione, è un impegno significativo al quale tengo molto e al quale sto dedicando tutta me stessa. Ho normalmente degli incontri con diversi leader della maggioranza e dell'opposizione per parlare di sanità e della Lombardia". Non si è parlato di Quirinale? "Abbiamo parlato di sanità e di Lombardia"