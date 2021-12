Moratti, Rumors Affari: niente Colle. Ecco il tema dell’incontro con Meloni

Rumors Affari: niente Colle per Moratti. Ecco il tema dell’incontro con Meloni

Altro che candidatura al Colle. Qualcuno pensa a Letizia Moratti, ma Letizia Moratti non ci pensa proprio. L'ha già detto più volte anche pubblicamente ("il mio candidato è Silvio Berlusconi") e pare l'abbia ripetuto anche a Giorgia Meloni. Con la quale non ha pranzato segretamente, ma ha avuto una colazione di lavoro - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - in un ristorante davanti al Parlamento, con un argomento ben preciso: la riforma sanitaria regionale lombarda. La motivazione è semplice: spiegare alla leader di Fratelli d'Italia la ratio e superare definitivamente tutta una serie di spigoli che si erano verificati nel processo di approvazione. Un incontro dunque sotto gli occhi di tutti, che non vorrebbe preludere a una intenzione di candidarsi per il Colle. Tanto più che nel destino della Moratti tutti vedono una candidatura in Regione. E in Regione Lombardia non si può essere candidati senza il via libera di Silvio Berlusconi, che non vedrebbe di certo di buon occhio una candidatura temibile al Colle per fare ombra alla propria...