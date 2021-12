Moratti verso il Quirinale? L'incontro con Meloni, ma lei tifa Berlusconi

Moratti al quirinale? Crescono le voci di una sua candidatura

Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, continuano a circolare voci della candidatura alla presidenza della Repubblica di Letizia Moratti. L'incontro con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nei giorni scorsi rafforzerebbe la possibilità che nel centrodestra si stia lavorando per candidare Moratti al Quirinale per il post Mattarella. Donna, moderata, potrebbe avere un buon gradimento nella corsa al Colle. Tuttavia la vicepresidente di Regione in più di un'occasione ha detto pubblicamente di vedere come ottimo candidato Silvio Berlusconi.

Opzione Moratti anche come Presidente della Lombardia

Moratti però potrebbe candidarsi anche come Presidente di Regione Lombardia in occasione delle regionali del 2023. La vicepresidente infatti non ha fatto mistero di voler giocare la partita lombarda, qualora se ne creassero le condizioni. Al momento, dunque, è difficile immagirare quale sarà il destino di Letizia Moratti, almeno nell'immediato, l'unica certezza è quella che la vede in campo nella lotta contro il Covid che con la variante Omicron sta creando non poche preoccupazioni.