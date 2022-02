Cologne: ragazzo ubriaco travolge 57enne in scooter e scappa

Ubriaco travolge scooter nel bresciano

Ragazzo ubriaco quattro volte oltre il limite di legge, travolge uno scooter e scappa, ma viene rintracciato dagli agenti della Polizia Locale. Il 25 enne di origini albanesi, ma residente nel Bresciano, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e lesioni gravi. Immediato anche il ritiro della patente e il sequestro della sua Chevrolet Captiva.

L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, lungo la Sp17 all'altezza di Cologne. Sullo scooter un 57enne che è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Chiari. L'uomo ha riportato lesioni importanti ma non è in pericolo di vita.