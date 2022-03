“Colòratii”: in edicola torna MilanoVibra, ed è tutto nuovo

“Colòrati” e MilanoVibra in edicola a fine marzo

Torna MilanoVibra. Ed è tutto nuovo. Da giovedì 31 marzo il periodico di Pradivio Editrice sarà in vendita in edicola a Milano e presso altre rivendite autorizzate a 2,90 euro, ma anche in consultazione gratuita in oltre cinquanta luoghi della cultura e del tempo libero della città. Il tema scelto per questa autentica rinascita è “Colòrati”, il cui senso è così sintetizzato dal direttore responsabile della testata, Christian Pradelli: «Abbiamo pensato al colore perché aiuta a schiarire i pensieri anche nei momenti più bui. E non potevamo non combinarlo con un progetto grafico completamente nuovo curato da Lorenzo Penna, unito alla visione fotografica di Carolina Gheri e al contributo artistico di Simone Dell’Aglio. Non potevamo che scegliere come data di questo reboot il 31 marzo 2022. L’ultimo giorno di un’emergenza che non sparisce certo dopo aver strappato il foglio dal calendario, ma che solo fissando nuovi limiti, nuovi orizzonti, possiamo mentalmente superare».

MilanoVibra, anche Alessandro Borghese fra i protagonisti

Tra i protagonisti del numero, a cui è stato chiesto di raccontare la sfumatura del proprio #adesso, ci sono lo chef Alessandro Borghese in una chiacchierata inedita tra cucina, tv e (tanta) famiglia, Tananai, l’ultimo classificato a Sanremo con più successo dai tempi di Vasco e Zucchero, ma anche la modella Beatrice Brusco, il giovane attore di successo Matteo Oscar Giuggioli e uno speciale servizio con l’Accademia Ucraina di Balletto di Milano che sta ospitando i giovani della Statale di Kiev per permetter loro di continuare a coltivare un sogno, pur lontani dalla propria terra. E ancora un “controcanto” con Stefano Boeri e Jonathan Bazzi, oltre alle lettere a Milano (marchio di fabbrica della rivista) di Filippo La Mantia, Giorgia Fantin Borghi, Marco Di Costanzo, Anna Manako, Luca Guidara e tanti altri.

La copertina, invece, è un’opera di Noah D’Alessandro, artista di soli cinque anni, affetto da vasculite al punto da costringerlo a vivere a casa la gran parte del suo tempo: si tratta di una casetta in legno che assume le fattezze del Duomo, costruita dall’architetto Claudia De Rossi e investita dal piccolo Noah con un getto di colori vivissimi.Per il lancio della issue #9 di MilanoVibra, tirato in 10.000 copie cartacee e inviato digitalmente come anteprima di alcuni contenuti a 40.000 indirizzi mail, la casa editrice Pradivio ha lanciato un’operazione speciale veicolando coupon sconto per l’acquisto della copia a 1 euro anziché 2,90 euro. I tagliandi sono stati applicati come memostick a 3.000 copie di Mi-Tomorrow, il quotidiano del gruppo in distribuzione gratuita nei punti nevralgici della città.