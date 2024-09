Duro colpo al Clan Cammarata: arrestato nel Milanese il latitante ricercato per estorsione mafiosa

Giuseppe Montedoro, latitante da anni e ricercato per estorsione, è stato arrestato nella notte a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. L'uomo, appartenente al gruppo mafioso di Riesi, collegato al clan Cammarata, è stato rintracciato dai carabinieri all'interno di un residence. L'operazione è stata condotta dal reparto operativo di Caltanissetta con il supporto delle stazioni di Riesi e Butera, su mandato della Procura distrettuale. L'inchiesta era iniziata nel 2018, quando un imprenditore aveva denunciato un'estorsione da 30mila euro, che lo obbligava a pagare il clan per continuare le sue attività.

Arresti e nuove scoperte investigative

Le indagini, che avevano già portato all’arresto di Salvatore Cammarata durante la consegna di una prima tranche da 3mila euro, hanno svelato il coinvolgimento di ulteriori membri del clan. Negli ultimi giorni, i carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'operazione che ha condotto all'arresto di tre persone, tutte condannate per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'intervento è stato un duro colpo per la rete criminale della famiglia Cammarata, che da tempo esercitava il proprio controllo attraverso il ricatto e la violenza.