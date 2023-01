Colpo di Fdi a Monza: arriva l'ex sindaco Dario Allevi

Dario Allevi, ex sindaco, era in testa alle ultime Comunali ma poi è stato bocciato, a sorpresa, al secondo turno. Una sconfitta che ha fatto infuriare Silvio Berlusconi che ormai a Monza ha buona parte delle sue attività a partire dalla squadra di calcio in serie A.

Quello di Allevi è, da una parte, un ritorno a casa perché è stato un membro di AN. Dall’altra parte, il passaggio ha fatto molto innervosire gli azzurri che lo avevano sostenuto alle scorse elezioni ma che ora lo vedono accasarsi con Fratelli d’Italia. Una scelta che ha generato molte tensioni sul territorio tra i principali esponenti. Il passaggio ufficiale – come può anticipare Affaritaliani.it Milano – avverrà domani.