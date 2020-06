Milano

Lunedì, 15 giugno 2020 - 12:35:00 Colpo in banca in centro a Milano, aperto il caveau della Popolare di Sondrio I dipendenti della filiale in via Cesare Battisti sono stati chiusi nella toilette da una banda di ladri, composta da almeno tre elementi

Colpo in banca in centro a Milano, aperto il caveau della Popolare di Sondrio Alle 8.30 di questa mattina tre rapinatori a volto coperto, due dei quali armati di pistola, hanno portato a termine una rapina nella filiale della Banca Popolare di Sondrio di via Cesare Battisti a Milano. Mentre uno rimaneva fuori a fare da "palo", gli altri due rapinatori hanno chiuso le nove persone presenti in quel momento nella filiale, tra clienti, dipendenti e direttore, nel bagno della banca. Dopodiché sono riusciti ad aprire il caveau e le casse portando via una cifra compresa tra 50 e 60mila euro, secondo le prime ricostruzioni della polizia. Le vittime, che erano state obbligate a consegnare i propri cellulari ai rapinatori, sono riuscite a lanciare l'allarme solo un'ora e mezza dopo, intorno alle 10, quando una di loro è uscita dalla finestra del bagno e ha chiamato la polizia da un telefono della banca. A quel punto, però, i rapinatori erano già andati via facendo perdere le proprie tracce. Nessuna delle nove persone coinvolte è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, gli uomini della Scientifica e della Mobile, che stanno procedendo con le indagini.