Comazzi (FI), introdurre lockdown generazionale

"Non piu' chiusure generalizzate ma un 'lockdown generazionale' in tutto il territorio italiano per proteggere le categorie piu' fragili (cittadini che hanno piu' di 65 anni e persone affette da altre patologie) erogando un 'bonus baby sitter' e potenziando i servizi offerti da asili nido, scuole materne, elementari e medie". Questa la proposta contenuta in una mozione del gruppo regionale di Forza Italia, con prima firma del capogruppo Gianluca Comazzi. "Il lockdown della primavera 2020 - afferma Comazzi - ha salvato tante vite ma un secondo blocco generalizzato avrebbe effetti devastanti sulla nostra economia: migliaia di imprese e aziende andrebbero incontro al fallimento". Per questo "e' necessario tutelare le categorie piu' fragili, per le quali contrarre il Covid costituisce un rischio superiore di quello che corrono persone di altre fasce d'eta'. In questo modo, oltre a tutelare i soggetti a rischio, il resto della popolazione potrebbe continuare a lavorare, salvaguardando la nostra economia. Ai cittadini sopra i 65 anni sarebbero comunque consentiti gli spostamenti se motivati da necessita' sanitarie (visite mediche, fisioterapia ecc)".