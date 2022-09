Come i social stanno cambiando la democrazia: incontro con Sala

Come i social stanno cambiando la democrazia? Come i tiranni usano i social per reprimere la libertà? Francesco Oggiano e Antonio Losito dialogano assieme al sindaco di Milano Beppe Sala a colpi di storie e aneddoti per rispondere a queste domande.

L'appuntamento è mercoledì 14 settembre, 18.30, alla Libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II, Milano.

Francesco Oggiano, giornalista, è autore di Sociability (Piemme Edizioni, 2022). Nel libro racconta come la nostra libertà viene messa a repentaglio «dal basso», ovvero dai nostri stessi comportamenti sui social: indignazione come moneta corrente di follower, linciaggi e polemiche da 24 ore, cancel culture.

Antonio Losito, autore di Diventa un tiranno (Rizzoli, 2022), racconta come la nostra libertà viene messa a repentaglio «dall’alto», ovvero dal potere, e proverà a rispondere a questa domanda: Com’è successo che i tenutari di una delle più feroci e liberticide e tirannie del mondo si siano trasformati in icone pop internazionali? Come l’autocrazia usa i social network? Come funziona l’influencing tirannico?

Assieme a loro, il sindaco di Milano Beppe Sala racconterà la sua visione sul tema, caldo anche in vista della campagna elettorale più social di sempre.