Come prende vita l'ospedale: ecco i lavori in Fiera

Procedono i lavori per realizzare l'ospedale per la terapia intensiva presso i padiglioni 1 e 2 di Fieramilanocity. Una corsa contro il tempo: si prevede di riuscire a renderlo operativo in circa 10 giorni. Ecco le prime immagine di quello che diventerà un hub di fondamentale importanza per far fronte all'emergenza coronavirus in Lombardia.