"Come ti vorrei": il bilancio partecipativo di Trezzano sul Naviglio

Si alza il sipario sull’edizione 2023 del Bilancio Partecipativo di Trezzano, un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e dal sindaco Fabio Bottero per stimolare la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte che riguardano la città, per proporre opere e interventi di interesse comune, per decidere come destinare 100.000 euro del bilancio comunale e rendere Trezzano più belle e attrattiva. “Come Ti Vorrei”. Progetta con noi la tua città - è il nome scelto per questa importante iniziativa che ha l’obiettivo di facilitare il dialogo e rispondere, in maniera efficace, alle necessità e ai bisogni espressi dai cittadini.

Una frase evocativa di come chi abita e vive Trezzano sul Naviglio immagina, desidera e vede la sua città. “Come Ti Vorrei” è un strumento di democrazia diretta che coinvolge e responsabilizza i cittadini nella gestione delle risorse pubbliche e permette loro - come singoli soggetti o in forma associata - di esprimere proposte e di misurarsi con la loro fattibilità. Un modo per avvicinare i cittadini alla loro città, per cercare di mettere un freno alla crisi di rappresentanza e di contrastare quell’allontanamento che si traduce, spesso, in astensionismo e indifferenza.

Bottero: "Un progetto in cui crediamo molto"

“Diamo il via a un progetto in cui crediamo molto - spiega Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio - un’occasione di reciproco apprendimento tra cittadini eamministrazione che riconosce ai primi la possibilità di intervenire in maniera costruttiva sulle scelte istituzionali e a noi amministratori permette di ascoltare le esigenze espresse e portare a termine proposte presentate in maniera condivisa e partecipata. La novità di questa edizione, che inizia nel 2023 e si concluderà il prossimo febbraio, è l’impegno dell’Amministrazione che si rinnova in un piano di comunicazione che abbiamo deciso di porre in essere per favorire la partecipazione dei cittadini, delleassociazioni, dei comitati di quartiere, delle aziende e di chi ha a cuore il bene della città. Vogliamo costruire un ponte per rendere la città protagonista del cambiamento e delle scelte. “Come Ti Vorrei” è un percorso che inizia oggi e che mi auguro possa diventare una buona pratica da riproporre anno dopo anno a Trezzano”. I cittadini potranno esprimere le loro proposte in tre aree di riferimento: Giovani, cultura, sport, educazione - Socialità, volontariato - Lavori pubblici, mobilità, viabilità, verde. Le risorse messe a disposizione per questa edizione del Bilancio Partecipativo ammontano a 100 mila euro, ripartite equamente per ciascuna area tematica.

Le fasi del percorso partecipativo iniziano da novembre quando partirà una campagna informativa per il coinvolgimento dei cittadini con incontri, eventi e iniziative. Dal 20novembre al 20 dicembre sarà il momento di presentare le proposte che potranno essere inoltrate dai residenti in maniera singola o associata. La presentazione avverrà attraverso una scheda cartacea che conterrà il nome e le caratteristiche del progetto, il proponente, le motivazioni che hanno portato alla proposta e le ricadute positive per la comunità. Le schede potranno essere scaricate, in formato pdf, dal sito di “Come Ti Vorrei”, oppure ritirate nelle sedi comunali o nei punti informativi allestiti presso esercizipubblici e commerciali della città.

La commissione partecipativa valuterà le proposte a gennaio

Le proposte saranno valutate - in termini di fattibilità economica e tecnica - durante il mese di gennaio dalla Commissione partecipativa. Le cinque proposte per ogni areapiù partecipate e che avranno i requisiti di fattibilità saranno ammesse alla fase di voto. Prima di questa i proponenti potranno raccontarle, promuoverle, spiegarle ai loroconcittadini come in una vera e propria campagna elettorale. L’obiettivo di ciascun proponente sarà, infatti, quello di far convergere sulla proposta presentata il maggior numero di voti e vederla realizzata.

Le 15 proposte finaliste saranno ammesse alle giornate di voto che si terranno sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024. Le votazioni si svolgeranno in municipio, in altri seggi n luoghi della città e online. Sarà possibile esprimere fino a tre preferenze, una per ciascuna area tematica. Dal 19 febbraio saranno resi noti gli esiti della votazione e si procederà con la fase di attuazione del progetto con adozione dei necessari atti amministrativi e contabili entro il 15 marzo 2024.

A “Come Ti Vorrei” possono partecipare tutti i cittadini, residenti con più di 16 anni. La campagna di comunicazione del progetto sarà declinata su diversi materiali e strumenti di comunicazione, sul sito web dedicato e sui social media. Sarà, inoltre, attivato in comune uno sportello dedicato dove informarsi e presentare le proposte. e saranno promossi incontri pubblici di presentazione dell’iniziativa.