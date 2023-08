"Come uccidere un feto con il veleno": le ricerche web di Impagnatiello

"Come uccidere una donna incinta con il veleno" e "come avvelenare un feto": queste due delle ricerche web rimaste registrate nel computer di Alessandro Impagnatiello, il barman di Senago autore dell'uccisione della compagna Giulia Tramontano e di Thiago, il figlio che lei stava per dargli. Frasi terribili che costituirebbero secondo l'accusa la prova della premeditazione del delitto da parte del giovane, che scelse poi di togliere la vita alla compagna ed al feto colpendo la donna con 39 coltellate.

Le indagini: Impagnatiello ha avuto un complice?

Non è ancora stato escluso, riferisce il quotidiano Il Giorno, che Impagniatiello abbia anche effettivamente tentato di procedere con il veleno. Nelle prossime settimane i periti dovranno stilare una relazione in merito a questa ipotesi. E c'è anche da chiarire se qualcuno abbia ad un certo punto aiutato l'assassino.