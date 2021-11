Commemorazione dei defunti, gli orari di apertura dei cimiteri a Milano

In occasione della Commemorazione dei defunti, i cimiteri sono aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 18, fatte salve alcune eccezioni per il Cimitero Maggiore (accesso dalle porte laterali dalle 8,30 alle 17,30), per Muggiano (aperto dalle 8,30 alle 11,45 e dalle 13,30 alle 16,30) e il Sacrario dei Caduti (aperto da domenica 31 ottobre a giovedì 4 novembre 2021, dalle 9 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,00).

Tutte le informazioni sul sito https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-funebri/commemorazione-dei-defunti-2021.