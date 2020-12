Commissione Mobilità: gli altri parlano, Corrado (M5S) si fa la doccia. VIDEO

Commissione Mobilità, Corrado (M5S) si fa la doccia durante la videoconferenza

Scene sconcertanti dalla videoconferenza in diretta della commissione consiliare Mobilità del Comune di Milano svoltasi questo pomeriggio: mentre gli altri componenti discutono dei temi all'ordine del giorno, il consigliere comunale dei Cinque Stelle Gianluca Corrado... si fa una bella doccia. Il tutto incurante del fatto che il suo dispositivo, posizionato in bagno, lo riprende mentre si aggira nudo davanti alla telecamera e si deterge i capelli. Imperturbabili gli altri componenti della commissione, che hanno proseguito come se nulla fosse...