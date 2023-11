Como: da Mit 4,5 mln per rimettere a nuovo piroscafo Patria

Lo storico piroscafo Patria torna agli antichi splendori: il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, ha stanziato 4,5 mln per gli interventi di recupero e manutenzione straordinaria. Sarà la Gestione governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como, l’ente responsabile degli interventi, che si impegna tra l’altro a destinare il battello storico alla navigazione di linea anche a fini turistici e per attività ricreative, culturali, didattiche e promozionali del territorio. I lavori - riportano fobndi del Mit - sono il frutto di un accordo tra la provincia di Como e la Gestione governativa navigazione Laghi che prevede la cessione in comodato d’uso del piroscafo per 25 anni. Una svolta storica dopo che il battello, nato negli anni 20, più volte oggetto di progetti per il ripristino, era stato invece abbandonato.



“Questo piroscafo ha segnato la storia ed è un patrimonio non solo della provincia di Como ma di tutto il Paese. Sono soddisfatto che possa essere recuperato e possa diventare l’occasione per una nuova attrazione turistica e di lavoro per il territorio”, dice il Ministro e Vicepremier Matteo Salvini. A differenza di quanto sostiene il Pd della Lombardia - prosegue la nota - non è stato sottratto alcun fondo per i trasporti regionali. Semplicemente, la legge di bilancio 2024 nulla c’entra: M1 e Metrotranvia beneficeranno di finanziamenti stanziati con la legge di bilancio 2023 (n. 197 del 2022) per il trasporto rapido di massa. Complessivamente si tratta di 950 mln, 360 dei quali già ripartiti con un primo decreto adottato a luglio. In un secondo decreto in via di definizione e che sarà ufficiale nelle prossime ore ci saranno: 145 mln per la Linea M1 (prolungamento quartiere Baggio-Olmi-Valsesia) e 88,5 milioni per la metrotranvia. Stupisce che il Pd, al governo nazionale quasi ininterrottamente nell’ultimo decennio e spesso al timone del Mit, non abbia queste informazioni. Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è determinato a risolvere i problemi, anche quelli ereditati dal passato.