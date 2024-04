Como: all'esame per la patente con auricolare nascosto, denunciato

Stava facendo l'esame per la patente coin un auricolare nascosto. Peccato che la cosa non è passata inosservata e un giovane 31enne di origini egiziane residente in provincia di Milano e in regola col soggiorno è stato denunciato a Como. Il giovane stava utilizzando degli auricolari bluetooth probabilmente collegati con un dispositivo gemello usato da un suggeritore esterno alla Motorizzazione Civile, luogo dove si svolgeva la sessione d’esame teorico per il conseguimento della patente B.

Esame per la patente con auricolare, identificato e denunciato

L'esaminatore responsabile della Motorizzazione Civile presente durante l'esame di teoria ha notato il 31enne distratto e molto veloce nell’esecuzione della prova d’esame e, abituato a decifrare tali segnali, si è insospettito chiamando il 112, che ha inviato sul posto una volante della Polizia. I poliziotti una volta terminato l’esame, hanno avvicinato il 31enne che ha consegnato l’apparecchiatura che indossava, nascosta sotto i vestiti, non fornendo alcun dettaglio su come era venuto in possesso del materiale. Portato in Questura, è stato identificato e denunciato in stato di libertà.