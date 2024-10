Fermato a Como con orologi e gioielli di lusso, il bottino da oltre 95mila euro

Como: fermato con orologi e gioielli di lusso, il bottino da oltre 95mila euro

Durante un controllo di routine, funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Chiasso e la Guardia di Finanza hanno fermato un cittadino cinese su un treno diretto da Zurigo a Milano. Nonostante avesse dichiarato di non trasportare merci, l'uomo è stato invitato a scendere dal treno, rivelando un voluminoso bagaglio contenente 24 lotti di gioielli e orologi di lusso, tra cui marchi come Rolex, Omega, Bulgari e Cartier. La merce, dal valore complessivo di oltre 95mila euro, era stata acquistata in Svizzera pochi giorni prima.

Sanzioni salate per l'introduzione irregolare di merce

La Guardia di Finanza ha contestato al passeggero l’irregolare immissione di beni nel territorio dell'Unione Europea. L'uomo ora deve affrontare un dazio e un'IVA per un totale di 22.474 euro, oltre a una sanzione amministrativa di 30mila euro. Tuttavia, la sanzione potrebbe essere ridotta a un quinto dell’importo.