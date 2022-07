Como, ha un incidente sul furgone di un amico: 21enne muore

Como, ha incidente su furgone di un amico: 21enne muore

La Procura di Como ha disposto l'autopsia sul corpo di Greta Curti, la 21enne morta in circostanze ancora da chiarire. Gli inquirenti indagano per omicidio stradale: era salita sul furgone di un collega 37enne, nella notte tra sabato e domenica al termine del turno di lavoro in un bar di Appiano Gentile, che per cause da accertare e' uscito di strada andando a sbattere contro il muro di una abitazione.

Como, la giovane è morta dopo quasi 24 ore di agonia in ospedale

Le sue condizioni si sono aggravate all'arrivo in ospedale, dove la giovane e' morta dopo quasi 24 ore di agonia. Da accertare c'e' la presenza di eventuali lesioni interne non emerse al momento del ricovero e, secondo quanto anticipato da alcuni quotidiani, va anche ricostruita la dinamica dell'incidente per capire perche' il furgone abbia sbandato finendo contro il muro e che tipo di impatto questo abbia causato ai due occupanti del furgone.