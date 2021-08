Como, il cantiere delle paratie prosegue nonostante il maltempo

I danni provocati dal maltempo di questi ultimi giorni non fermano il cantiere delle paratie a Como. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, in merito all'avanzamento del cantiere per il completamento del lungolago di Como e del sistema di paratie anti-esondazione.

"I lavori sul lungolago per la difesa della città di Como dalle esondazioni del lago - spiega l'assessore Sertori - procedono, compatibilmente con la situazione eccezionale dell'esondazione. A seguito della consegna dei primi moduli delle paratoie, la loro installazione e montaggio negli alloggiamenti già predisposti inizierà da Sant'Agostino".

LAVORI SULLA TERRA FERMA - Proseguono inoltre i lavori sulla terra ferma inerenti il collettamento dell'impianto fognario delle acque bianche verso le vasche.

Sono in corso le attività di riempimento con ghiaia della zona tra passeggiata esistente e palancole. Si procederà anche con lo svuotamento dei primi due tratti di vasca 'A' già perimetrati, in modo da potere iniziare con l'esecuzione delle strutture in calcestruzzo, quali soletta di fondazione e pareti in elevazione.

INFISSIONE PALANCOLE - È in via di completamento l'infissione del palancolato lato lago verso Piazza Cavour, per la delimitazione dell'area da mettere in asciutta per la successiva realizzazione della Vasca 'A'. A causa delle difficoltà riscontrate in fase di infissione del palancolato lato terra, invece, sono in via di definizione le modifiche operative per completare la delimitazione dell'area da mettere in asciutta per la successiva realizzazione della Vasca 'A', procedendo, se del caso, anche per setti parziali successivi, onde ridurre al minimo l'allungamento dei tempi delle lavorazioni previsti dal cronoprogramma.

OPERA MIGLIORERÀ SICUREZZA IDRAULICA - "A causa della forte ondata di maltempo dei giorni scorsi - sottolinea Sertori - si sono registrati fenomeni importanti di esondazione del lago di Como e di rigurgito di acqua e detriti sul lungolago e in piazza Cavour. Terminati i lavori miglioreremo la sicurezza idraulica della città, che ricordo essere l'obiettivo prioritario di questa opera". "Grazie a coloro che operano all'interno del cantiere, con i quali sono in contatto con cadenza costante, si stanno limitando il più possibile i disagi a cittadini e turisti"