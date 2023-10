Como, il lago esonda in piazza: interviene la Protezione Civile

Il Lago di Como è esondato questa mattina nel capoluogo lariano. La Protezione Civile è già intervenuta posando una serie di sacchi per evitare l'allagamento del centro storico.

L'appello della Polizia locale: "Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: non avvicinatevi troppo alle aree allagate"

I volontari sono al lavoro per ripulire il lungolago ed è stata anche utilizzata l'idrovora della Protezione Civile in piazza Cavour per cercare di controllare il livello dell'acqua. "Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: non avvicinatevi troppo alle aree allagate e non ostacolate il lavoro dei volontari - è l'appello della Polizia locale comasca - Seguite gli eventuali percorsi pedonali obbligati e indossate calzature idonee