Como, mongolfiera danneggia il Tempio Voltiano. Video



Incidente a Como, dove una mongolfiera turistica ha urtato, danneggiandolo, il Tempio Voltiano che ospita il museo con i cimeli di Alessandro Volta. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo un grande spavento



Il cestello della Mongolfiera ha colpito i fregi nella parte alta dell'edificio, che sorge ai giardini a lago nei pressi dello stadio Sinigaglia: una colonnina e' caduta al suolo da un'altezza di circa cinque metri, frantumandosi e danneggiando la scalinata di accesso. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autoscala per mettere in sicurezza la zona, mentre Comune e Sovrintendenza hanno effettuato un sopralluogo per valutare i danni.



Ieri mattina, i #vigilidelfuoco sono stati impegnati al Tempio Voltiano di #Como per la messa in sicurezza di un fregio a colonna e di alcune tegole divelte per l'urto con una #mongolfiera

[Salvaguardia del patrimonio artistico italiano]. #SafetyTarget #sicurezza pic.twitter.com/UbpIkbOqFf — Safety Target Srl (@SafetyTarget) October 12, 2021