Como, morto Bernasconi, direttore della Caritas della diocesi

Como, morto Bernasconi, direttore della Caritas



Roberto Bernasconi, 70 anni, è morto ieri a Como. Diacono permanente, da 15 anni direttore della Caritas della diocesi di Como è stato colpito da un grave malore alcune settimane fa, poche ore dopo la veglia per la pace. Lascia la moglie e una figlia. "E' stato per tutti un modello di vita cristiana e di umanita' profonda, nei suoi tanti volti di battezzato, sposo, padre, nonno, lavoratore, diacono permanente, direttore della Caritas diocesana" ha ricordato il vescovo Oscar Cantoni, che lunedi' in Cattedrale presiedera' la messa funebre.



Como, morto Bernasconi, direttore della Caritas

Bernasconi era stato nominato direttore della Caritas diocesana nel 2007 e nei suoi 15 anni di direzione sono state moltissime le iniziative che ha coordinato, realizzato e spesso pensato all'interno della Caritas. Particolarmente importante, nel 2016, fu la gestione dell'emergenza migranti alla stazione di Como San Giovanni, dove bivaccavano centinaia di persone respinte dalla Svizzera.