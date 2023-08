Como, morto il 19enne ripescato nel lago in condizioni disperate

Non ce l'ha fatta il 19enne tuffatosi ieri nelle acque del lago di Como e ripescato in condizioni gravissime. Kamel Yassa Ayed Agaiby, egiziano residente a Milano, è morto nella notte all'ospedale di Como. Si era immerso nella zona del Tempio voltiano ed era rimasto in acqua per mezz'ora prima di essere recuperato. Come riferisce Ansa, è la settima vittima sul lago di Como questa estate, la seconda nella zona del Tempio. A rendere complessi i soccorsi di chi era nelle immediate vicinanze del giovane, l'acqua estremamente torbida che non ha permesso di individuare il corpo del 19enne inabissatosi. E' servito l'arrivo di un sommozzatore dei vigili del fuoco, ma era ormai troppo tardi.