Como, non dichiara 3 Rolex in dogana e la finanza li sequestra

Non dichiara tre orologi e gli vengono sequestrati. E' quanto successo alla dogana con la Svizzera. I tre Rolex non dichiarati sono stati scoperti e sequestrati alla frontiera italo-svizzera di Valsolda dalla GdF di Como e dai funzionari di Adm. Li aveva un automobilista russo, uno al polso, gli altri due nelle tasche interne dei pantaloni. Per i finanzieri si e' trattato di un tentativo di contrabbando in quanto al momento dei controlli, alla domanda di prassi per sapere se l'uomo trasportava merci per consentire l'applicazione dei diritti, la risposta e' stata negativa. Nell'auto e' stata trovata la documentazione commerciale relativa all'acquisto dei tre Rolex, peraltro oggetto di procedura tax free da parte della corrispondente Dogana svizzera di Gandria. Il valore complessivo dei tre orologi sequestrati e' di 46mila franchi svizzeri, circa 45mila euro.