Como, paga 20 euro caffè e brioche. La turista: "Ma siamo a Capri?"

Lo scontrino parla chiaro: 5 euro per ognuna delle due brioche e 10 euro per un caffè. Secondo quanto riporta La Provincia di Como, un turista, fermatasi a Como per un caffè in pieno centro, si è imbattuta in uno scontrino decisamente choc. Con prezzi davvero esagerati.

Un barista di Como aveva detto: "Chi non se lo può permettere può andare da un'altra parte"

Lo ha pubblicato sui social commentando con sarcasmo: "Ma siamo mica a Capri?". L'episodio richiama le dichiarazioni di un barista di Como con un locale in piazza Cavour: "Il mio bar non può essere accessibile a tutti", aveva affermato in risposta alle lamentele di un cliente che aveva pagato un caffè 3 euro e 50. "Chi non se lo può permettere può andare da un'altra parte, non è arroganza, è una cosa legata alla prestazione che stiamo vendendo".