Como, pitbull fugge dalla villa di Theo Hernandez e uccide un cane

Un pitbull è fuggito dalla villa di Guanzate (Como) in cui vive il calciatore del Milan Theo Hernandez per aggredire un pinscher di passaggio procurandone la morte. Secondo quanto riferisce La Provincia di Como, è quanto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio. Il cane di piccola taglia, di nome Milo, stava passeggiando con la padrona, una donna di 74 anni, quando il cancello della villa si è aperto per fare passare un'auto. Ne è uscito di corsa il pitbull, che è saltato addosso al cane scaraventando a terra anche la donna. Per il pinscher di sette anni non c'è stato scampo, la donna cadendo a terra ha battuto l'anca. I fatti sono stati denunciati sui social dalla nipote della donna che è ora alla ricerca di testimoni per rivalersi in qualche modo dei danni subiti dalla zia per la perdita del piccolo cane da compagnia.