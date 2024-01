Como, più di 120 truffe online, denunciato un 59enne

Un pregiudicato di 59 anni residente in Campania è stato denunciato per truffa e ricettazione dai militari della stazione carabinieri di Lurate Caccivio (Como). L'attività investigativa nasce dalla querela sporta nel marzo del 2022 da parte di un pensionato rimasto vittima di una truffa e-commerce su un noto sito internet, realizzata dal 59enne campano. L'uomo si era fatto accreditare 136 euro su una carta prepagata risultata intestata a lui, per l'acquisto di una macchina per il caffè, senza consegnare il bene.

Somme di denaro per un importo di 20mila euro

L'attività investigativa ha permesso inoltre di accertare che sulla stessa carta prepagata erano confluite somme di denaro per un importo di circa 20mila euro, provento di 124 truffe e-commerce tutte riconducibili al 59enne campano, per reati commessi nel 2022 su tutto il territorio nazionale. Dall'esame della carta è risultato inoltre che le somme confluite, proventi delle truffe, venivano poi trasferite con operazioni bancarie a terze persone, al fine di ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza, interessando circa 13 persone.