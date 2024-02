Como, positivo all’alcoltest, patente sospesa. Ma era a piedi

Sta facendo il giro del web la notizia che un uomo di Como si sarebbe visto sospendere la patente in seguito ad un controllo con l'alcol test fatto dalla polizia locale. Nonostante fosse a piedi e non alla guida. Il 40enne - secondo quanto scrive QuiComo - che ha riportatole parole del'avvocato Chiesa (noto anche per aver assistito Fabrizio Corona) - è stato fermato appena uscito da un ristorante.

A questo punto l'uomo, su consiglio dei suoi legali, ha deciso di rivolgersi al giudice di Pace che ha disposto la sospensione del provvedimento e la restituzione della patente. Una storia, che non è stata ancora confermata dalla polizia, ma che ha dell'incredibile se successa come è stata descritta in un video diventato virale e visto quasi 500 mila volte.