Como, Ridha Mahmoudi ritratta: "Non ho ucciso io Don Roberto"

Radhi Mahmoudi, l'omicida di don Roberto Malgesini, e' imputabile, cioe' capace di intendere e di stare nel processo, secondo quanto stabilito il gip di Como, convalidando il suo arresto per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Nel corso dell'interrogatorio al carcere del Basone, dopo che è stato convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare in carcere l'indagato ha risposto alle domande cambiando completamente la versione dei fatti: ''''Non c'entro assolutamente con il delitto -ha spiegato- non sono io che ho ucciso il don''.

L'uomo martedi' scorso si era costituito lui stesso ai carabinieri ammettendo invece il gesto e fornendo particolari e motivazioni. Aveva attribuito la 'colpa' dell'omicidio alle istituzioni, in particolare al Prefetto, in relazione ai due mandati di espulsione che pendono sul suo capo.

I funerali del religioso saranno celebrati nel suo paese natale, Regoledo di Cosio (Sondrio), dal vescovo Oscar Cantoni. In un secondo momento però è uscita un'indiscrezione che ribalda la situazione: Ridha Mahmoudi, avrebbe ritrattato durante l'interrogatorio di stamane con il giudice delle indagini preliminari dicendo "Non sono io l'autore del delitto, non c'entro nulla". L'uomo