Como, scontro moto-auto: muore Raffaele Tiscar, manager ed ex politico

Raffaele Tiscar, manager ed ex politico, ha perso la vita mentre era sulla sua moto in uno scontro con un'auto ad Albese con Cassano, in provincia di Como, nei pressi di un distributore di benzina, poco prima delle 17,30 sulla Como-Lecco. I sanitari hanno tentato di rianimarlo durante il trasporto verso l'ospedale di Erba dove è arrivato in arresto cardio-circolatorio con traumi multipli, ma le manovre di rianimazione sono state inutili. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Tiscar aveva 65 anni ed era stato un politico e un noto manager. Dal 2010 resideva a Como ed era presidente del Consorzio Erbese Servizi alla Persona di Erba. In passato è stato vice segretario generale di Palazzo Chigi durante il governo Renzi, ex assessore del Comune di Firenze e deputato Dc.