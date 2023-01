Como, scoperti 16 lavoratori in nero

Le Fiamme Gialle di Como, nei giorni scorsi, hanno scoperto 16 lavoratori impiegati in “nero”. I Finanzieri del Gruppo Como hanno sottoposto a controllo quattro ambulanti che svolgevano la loro attività commerciale tra i comuni di Como e Cernobbio (Co).

7 lavoratori in “nero” (5 italiani e 2 egiziani) sono stati scoperti in ulteriori tre accessi ispettivi svolti presso attività di ristorazione

Nel corso degli interventi ispettivi sono stati individuati 7 lavoratori in “nero” di nazionalità italiana, mentre altri 7 lavoratori in “nero” (5 italiani e 2 egiziani) sono stati scoperti in ulteriori tre accessi ispettivi svolti presso attività di ristorazione. I controlli sono continuati, in sinergia con i militari della Compagnia di Olgiate Comasco, anche nel resto della provincia comasca. Nei comuni di Olgiate Comasco (Co) e Villa Guardia (Co) in un salone di bellezza e in un’attività di ristorazione, è stato rilevato e sanzionato rispettivamente l’impiego in “nero” di 1 lavoratrice di nazionalità cinese e di 1 lavoratrice di nazionalità italiana.