Como, tomba scomparsa dal cimitero. Il nipote "Non ci hanno avvisati"

Tomba scompare da cimitero, parenti non avvisati

Va al cimitero a salutare il nonno e la tomba non c’è più, è successo a Camerlata alla famiglia di un uomo scomparso nel 1995. «Mia madre va spesso a salutare il nonno, l’ultima volta a Carnevale – racconta il nipote a La Provincia di Como - L’altro ieri è tornata e non c’era più la tomba. Il custode le ha spiegato avevano effettuato delle estumulazioni. Noi, però, non siamo stati avvisati. Lo spazio di mio nonno regolarmente pagato era trentennale, non era ancora scaduto. Non c’è proprio più la lapide, l’hanno già rotta – racconta il nipote – abbiamo recuperato la foto, ma non gli arredi in rame». Dal Comune confermano che negli scorsi giorni sono state effettuate una ottantina di estumulazioni.

